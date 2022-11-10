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Mardin terör operasyonu

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah, el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

IHA10 Kasım 2022 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
Mardin terör operasyonu
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün mühimmatının ele geçirilmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, muhtemel eylem ve saldırılarının önüne geçilebilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğünce yürütülen koordineli çalışmalarda Dargeçit kırsalında terör örgütüne ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğuna dair bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan arama ve tarama faaliyetler neticesinde; uzun namlulu silah, el bombası, şarjör, roketatar fişeği, roketatar sevk fişeği, el bombası, pil bloğu, telsiz, çok sayıda fişek ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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