Mardin Valiliği açıkladı: İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DHA 10 Eylül 2021 Cuma 08:52 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 08:52

Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.