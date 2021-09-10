İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4527
  • EURO
    10,0084
  • ALTIN
    489.637
  • BIST100
    1452.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin Valiliği açıkladı: İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Güncel

Mardin Valiliği açıkladı: İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DHA10 Eylül 2021 Cuma 08:52 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 08:52
ABONE OL

Mardin Valiliği, 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.