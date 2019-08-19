İşte Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın ilk icraatı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, HDP'li Ahmet Türk'ün işine son verdiği şehit yakınlarını yeniden işe alıyor HDP'li belediyelerin terör ve teröriste verdiği destek nedeniyle harekete geçen İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Van, Diyarbakır ve Mardin'deki belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmış, yerlerine o ilin valileri görevlendirilmişti. Ahmet Türk'ün görevden alındığı Mardin'de yeni yönetim ilk icraatını yaptı. Mardin Valisi olarak görev yapan Mustafa Yaman, belediye başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından ilk iş olarak Ahmet Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınlarını yeniden işe aldı. HDP'li belediye döneminde işten çıkarılan isimlerin hemen hepsinin yeniden işe alınacağı öğrenildi.