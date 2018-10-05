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Mardin ve Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Mardin ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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Mardin ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin merkez, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçeleri ile Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca ruhsatsız silah ve bu silaha ait 7 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 16 kartuş, örgütsel doküman ile 20 gram esrar ele geçirildi.

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