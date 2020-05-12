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Mardin ve Diyarbakır'da 'seyahat kısıtlaması' sona erdi

Mardin ve Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması son buldu.

AA12 Mayıs 2020 Salı 13:32 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:33
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Mardin'in giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından araç giriş çıkışları kontrollü sağlanıyor. Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu. Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, sürücülerin ateşini ölçtükten sonra araçların geçişine izin verdi.

- DİYARBAKIR

Diyarbakır'da da seyahat kısıtlamasının ardından şehre giriş çıkışlarına kontrollü izin veriliyor. Elazığ, Mardin, Şanlıurfa ve Bingöl'e bağlanan kara yollarında oluşturulan kontrol noktalarında denetim yapan ekipler, araçların geçişine müsaade etti.

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