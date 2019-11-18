Mardin ve Şırnak’ta terör mağduru 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi

Suriye’de yuvalanan terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ile Şırnak’ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki okullarda okuyan 44 bin 417 öğrenciye telafi eğitimi yarın başlayacak. Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin’in Nusaybin ilçesindeki okulların tamamında ve Kızıltepe’de 10 Ekim’de, Artuklu’da 13 Ekim’de, Şırnak’ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde sınıra yakın 55 köy ve mezra okulunda 13 Ekim’de ara verilen eğitim öğretime 28 Ekim’de yeniden başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, teröristlerin Suriye tarafından düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda telafi eğitimi verileceğini açıklamasının ardından, bu yıl uygulanmaya başlanan ara tatilde telafi eğitimi için hazırlıklar tamamlandı.

156 OKULDA DERS ZİLİ

Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde 156 okulda yeniden ders zili çalacak. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı koordinasyonunda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bu okullarda ara tatilde telafi amaçlı eğitim programları hazırlandı. Bu kapsamda Nusaybin’de 108 okulda 27 bin 541, Artuklu’da 21 okulda bin 203, Kızıltepe’de 27 okulda 2 bin 756 öğrenci, bin 750 öğretmenle ara tatilde eğitim öğretime devam edecek. Akranlarından geri kalmak istemeyen öğrenciler ile veliler, eğitime devam edilmesinden memnun. Kızıltepe ilçesinde yaşayan veli Zekiye Demircan, yaptığı açıklamada, telafi eğitiminden memnuniyet duyduklarını söyledi.