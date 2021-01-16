İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Güncel

Mardin'de 1 terörist teslim oldu

Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:35
ABONE OL

Mardin'de ikna çalışması sonucu bir YPG/PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ikna unsurlarınca ülke içi ve dışında terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterenlere ailelerinin de desteğiyle ulaşılarak örgütten kaçarak teslim olmaları sağlanıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ikna edilen "Zindan Amed" kod adlı terörist Z.O, silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'den 2015 yılında terör örgütüne katılan Z.O'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.