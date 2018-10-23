Mardin'de 2 askerimiz terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada yaralandı
Mardin’in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup PKK’lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Dargeçit ilçesi kırsalındaki Yanılmaz Mahallesi’nde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı. 05.00’da itibariyle başlatılan operasyon nedeniyle bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Operasyonda güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin, “Teslim ol” çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, açılan ilk ateşle 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle operasyon bölgesinden alınarak, Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1’i burada yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır’a sevk edildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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