Mardin'de 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyonda birçok sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda tespit edilen birçok barınak ve sığınakta, silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.