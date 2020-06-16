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Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinden 4'üncü kattaki balkondan 3'üncü kattaki balkona düşerek ağır yaralanan acil tıp teknisyeni, hayatını kaybetti.

IHA16 Haziran 2020 Salı 16:15 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:15
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Olay Artuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknisyeni Ali Demir (35) 4’üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek 3’üncü kattaki balkona düşerek ağır yaralandı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acil tıp teknisyenin ölümü sağlık camiasını yasa boğarken, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Mardin’de elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Mardin Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknisyeni Ali Demir’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" denildi.

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