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Güncel

Mardin'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah ve 2 tabanca ele geçirildi

Mardin'de Bagok bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 4 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:31 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:31
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Alınan bilgiye göre, "Eren 5 Operasyonları" kapsamında Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, dün ve önceki gün 7 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramada 2'si kadın 7 teröristin cesetleri, 4 kalaşnikof, 2 tabanca, mühimmat, gece görüş dürbünü ve muhtelif sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Ölü ele geçirilen teröristlerin kimlik bilgilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Eren 5 Operasyonları kapsamında Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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