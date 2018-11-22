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Mardin’de bir depoda 30 ton soğan ele geçirildi

Mardin’de bir depoya düzenlenen baskında, 30 ton soğan ele geçirildi. Stok yaptığı belirlenen depo sahibi hakkında işlem yapıldı.

  • DHA
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Artuklu Belediyesi zabıta ekipleri, dün ihbar üzerine kentteki bir depoya baskın düzenledi. Baskında, stoklandığı belirlenen 30 ton soğan ele geçirildi. Adı açıklanmayan stokçu hakkında yasal işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri, Mardin Merkez ve Artuklu ilçesi başta olmak üzere kent genelinde denetimlerin devam edeceğini bildirdi. 
 

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