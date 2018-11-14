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Mardin'de bir mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Kızıltepe'de bir mısır tarlasında arama yaptı.

Aramada, 55 kilogram plastik patlayıcı, 15 fünye, 5 infilaklı fitil, 9 elektronik düzenek, 4 pil bloğu ve 1 uzaktan kumanda bulundu.

Malzemeler, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından bulunduğu yerde imha edildi.

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