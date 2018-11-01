Mardin'de bomba yüklü araç ve 5 terörist yakalandı

Mardin'de polis ekipleri bomba yüklü araç ele geçirdi. 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte araçtaki 5 terörist sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 5 terörist sağ olarak yakalandı. Ele geçirilen araç ve teröristlerle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman operasyonla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet ve jandarma personelinin yapmış olduğu suç örgütlerine ilişkin faaliyetler ve suçun henüz olmadan önlenmesi; dün akşam çok önemli bir faaliyet gerçekleştirdiği Mardin Emniyet Müdürlüğümüz.

Dün akşam Ceylanpınar Kızıltepe karayolunda 250 kiloya yakın, 247.8 bir patlayıcı arkadaşlarımızın gayretiyle ve operasyonuyla ele geçirildi.

Önemli olan şuydu. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti.

Dün akşam kahraman personelimiz yapmış olduğu faaliyetle, metropol illede yaşanacak olan terör faaliyetlerinin önlenmesi, sizler tarafından görülmüş oldu.

Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar.