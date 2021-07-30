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  • Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı
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Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 11:26 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:33
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Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK mensubu Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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