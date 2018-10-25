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Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 158 kişi yakalandı

Mardin’de son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 158 kişi yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

  • İHA
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Mardin Emniyet Müdürlüğünce, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, aranan 158 kişi yakalandı. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 
 

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