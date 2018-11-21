Mardin'de 'drone' destekli uyuşturucu operasyonu

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Nusaybin ilçesinde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce "drone" ile takibe alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda 43,25 gram esrar, 28,12 gram eroin ve 7,2 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.