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Mardin'de düzenlenen terör operasyonunda HDP İl Eş Başkanı Sincar gözaltına alındı

Mardin'de HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da aralarında bulunduğu il yürütme kurulu üyeleri ve partililer Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

  • İHA
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Bugün sabah saatlerinde, aday tanıtım toplantısında PKK marşı okudukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP'lilere yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, il yöneticileri Abidin Unay, Halil Yağan ve Adil Başaran'ın bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. 
 
Yapılan operasyonlarda, evlerde silah, örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda, evlerinde bulunmayan şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.
 

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