31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6013
  • 6,2128
  • 258.126
  • 101.900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mardin'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında T.Ç. ve İ.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda T.Ç. Midyat ilçesinde, İ.Ö. ise merkez Artuklu ilçesinde yakalandı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Polisten ibretlik ceza!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya-Çin arası havadan 8 dakika

Rusya-Çin arası havadan 8 dakika

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Emre’ye yakın markaj

Emre’ye yakın markaj

CHP’deki akraba atamalarına tepki gösterdiler, o ismi görmezden geldiler

CHP’deki akraba atamalarına tepki gösterdiler, o ismi görmezden geldiler

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Piyasaların hevesi kursağında kaldı

Piyasaların hevesi kursağında kaldı

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması

Uzun süre sonra ilk kez konuştu... 'Blokaj' açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

İspanyol polisinden ibretlik ceza! Attığı buzdolabını geri taşıttılar

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

Emekliye ve memura ek 830 TL! Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Emekliye ve memura ek 830 TL! Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA