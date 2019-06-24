Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 15 bin fıstık ağacı ile 4 bin 500 ton saman yandı.

Kırsal Katarlı Mahallesi'nde daha önce buğday hasadı yapılmış tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yakınında bulunan buğday tarlasına ve saman balyalarına da sıçradı.

İtfaiye ekipleri, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve vatandaşların yaklaşık 7 saatlik çabasıyla kontrol altına alınan yangında, çok sayıda ekili alan zarar gördü.

Sulama borularının yandığı alanda 40 dönüm buğday ekili alan ile yaklaşık 4 bin 500 ton civarında 12 bin balya samanı ve 15 bin fıstık ağacı yandı. Ev, okul ve araçlarda da hasar oluştu.

Saman balyaları yanan Çapan Turaman, Aksaray'dan Mardin'e gelerek burada balya işi yaptıklarını söyledi.

Neredeyse saman balyalarının tamamının yandığının kaydeden Turaman, "Büyük bir yangın çıktı. Önce komşularımızın balyaları yandı sonra bizimkine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle önüne geçemedik. Bizim bin tondan fazla samanımız vardı. Yandı kül oldu yapacak bir şey yok. Çok şükür can kaybımız yok, yaralımız yok.'' ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Şükrü Turan da yaklaşık 15 bin fıstık ağacının tamamının yandığını belirterek, "Bahçeler, ahırlar kül oldu. Bütün köylüler söndürmek için çaba sarf ettik. Sonra da itfaiye geldi o da önüne geçemedi." dedi.

Yangına müdahale eden kadınlardan Halise Aykaç ise yangını gördüklerinde ilk önce komşuları haberdar ettiklerini ardından kendi imkanları ile yangına müdahale ettiklerini söyledi.