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Mardin'de 'ihalelerde usulsüzlük' operasyonu: 8 gözaltı

Mardin'de, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda resmi ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 15:48 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:48
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yönelik operasyon düzenlendi. Merkeze bağlı Artuklu ilçesinde 2017-2018 yıllarındaki resmi ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce çalışma gerçekleştirildi. İhale evrakı ile bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğunu belirleyen ekipler, aralarında yönetici ve teknik personelin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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