İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6402
  • EURO
    10,1695
  • ALTIN
    489.396
  • BIST100
    1435.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mardin'de iki aile arasında arazi kavgası çıktı, 9 kişi yaralandı
Güncel

Mardin'de iki aile arasında arazi kavgası çıktı, 9 kişi yaralandı

Mardin'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada, 9 kişi yaralandı.

DHA6 Ağustos 2021 Cuma 17:10 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:10
ABONE OL

Derik ilçesi Kırsal Çataltepe Mahallesi Develi mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Savcı ve Kaya aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.S.S. ve S.S. tabanca ile M.R.S., E.S., F.S., C.K., S.K., İ.K. ve N.K. de taş ve sopa darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Derik ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mezrada geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.