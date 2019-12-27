İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9588
  • EURO
    6,6658
  • ALTIN
    289.42
  • BIST100
    113684
Güncel

Mardin’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Mardin’de düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA27.12.2019  22:39 - Güncelleme: 27.12.2019  22:39

 Mardin'de düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yılbaşı dolayısıyla kaçak içki imalatı ve satışına karşı yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 iş yerinde arama yapıldı.


Aramalarda 234 şişe içinde toplam 91 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Öte yandan Nusaybin ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda ise 9 zanlı gözaltına alındı.


Operasyonda 114 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 2 kilo 900 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve 20 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 535 lira para ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol ile salıverildi.

Başkan Erdoğan´dan Libya tezkeresi açıklaması: Meclis açılır açılmaz ilk iş...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezayir'den Libya hamlesi!
Cezayir'den Libya hamlesi!

Cezayir'den Libya hamlesi!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu
Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu

Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu

Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor
Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor

Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.