Mardin'de kaçakçılık baskını

AA 11 Şubat 2022 Cuma 17:16 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 17:16

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir adreste arama gerçekleştirildi.

Aramada, Neolotik, Roma, Bizans, İslam olmak üzere farklı dönemlere ait bakır ve bronz sikke, metalden yapılmış ok, mızrak ucu, kandil, sürahi, buhurdan, ikona ve heykelcik, çeşitli formlarda pişmiş toprak seramik kap, kolye parçası, mızrak ve ok ucu yapımında kullanılan taşlar ile yaklaşık 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen hayvan ve insan figürlü heykelcik, takı, pişmiş toprak, seramik olmak üzere 420 parça tarihi eser ile 86 uyuşturucu hap ve 4 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

