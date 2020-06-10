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Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Teröristlerin inlerine girildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince sözde Ömeryan kırsalında yapılan müşterek operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen mağarada tuzaklanmaya hazır 3 adet piknik tüpü, 3 adet plastik kap içerisinde 15 kilogram amonyum nitrat, 30 metre kablo ve pil bloğu ele geçirildi.

IHA10 Haziran 2020 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:34
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Mardin’de vatandaşlarında sıklıkla kullandığı Güzelsu mevkinde piknik tüpleri ve amonyum nitrat ile hazırladıkları el yapımı patlayıcı ile eylem yapacaklarına dair alınan bilgiler doğrultusunda Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince, Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Salih Yıldırık 2020-52 özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen mağarada bomba arama köpeği Duman’la arama faaliyeti yapıldı. Yapılan arama sonucunda tuzaklanmaya hazır 3 adet fünyeleri bağlanmış piknik tüpü, 3 adet plastik kap içerisinde 15 kilogram amonyum nitrat, 30 metre kablo ve 8 adet birbirine bantlanmış pil bloğu ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve mağara PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

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