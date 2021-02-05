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Mardin'de narkotik operasyonu: İş makinesinden 195 kilo uyuşturucu çıktı

Polis ekipleri Mardin'de, oto çekicisindeki iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 09:03 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 09:03
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde olan bir oto çekicisini takibe aldı. Polis, çekicinin bir depoya girmesinin ardından operasyon yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, oto çekicisi üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1'i 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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