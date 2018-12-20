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Mardin'de sağanak; evleri ve tarım arazilerini su bastı

Mardinde etkili olan olan sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Kızıltepe ilçesi Hatunlu Mahallesi'nde ise mezarlığı su bastı.

  • DHA
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Kentte sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadı. Zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. 
 
Kızıltepe ilçesinde de birçok ev ve iş yerinde baskınlar yaşandı. Yüzlerce dönüm arazi, sel suları nedeniyle zarar gördü. 7 bin nüfuslu Gökçe Mahallesi sakinleri, her yağmur yağışı sonrası aynı tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi, altyapı eksikliğinden ve yetkililerin duyarsız kalmasından şikayet etti. Hatunlu Mahallesi'nde ise mezarlık su altında kaldı. 
 
İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, şu ana kadar su baskınları ile ilgili 200’e yakın ihbar aldıklarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, su baskınlarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinde, su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor.

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