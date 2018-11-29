Mardin'de şiddetli yağış etkili oldu

İlçe merkezinde etkili yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle sürücüler, suların biriktiği cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.

Caddelerde biriken sular, rögar kapakları açılarak tahliye edildi.

Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince yapılan anonslarla vatandaşlar su taşkınlarına karşı uyarılarak, herhangi bir olumsuz duruma karşı dikkatli olmaları istendi.