Mardin'de şiddetli yağış etkili oldu
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
- AA
İlçe merkezinde etkili yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.
Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle sürücüler, suların biriktiği cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar iş yerlerinde mahsur kaldı.
Caddelerde biriken sular, rögar kapakları açılarak tahliye edildi.
Cadde ve sokaklarda belediye ekiplerince yapılan anonslarla vatandaşlar su taşkınlarına karşı uyarılarak, herhangi bir olumsuz duruma karşı dikkatli olmaları istendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.