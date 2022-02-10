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Güncel

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuğun tedavisi Mardin Devlet Hastanesinde sürüyor.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:18
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İlçenin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Dal (7), sokakta oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal'ı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Dal'ın annesi Nurşin Dal, gazetecilere, hastanede servise alınan çocuğunun bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu ağır yaralandığını belirtti.

Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Dal, "Çocuğuma bakmaya kıyamıyorum. Çocuğumun ağzının içinde bile dikiş var. Sokak köpeklerinden dolayı okula bile gönderirken korkuyoruz. Bir an önce bu sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Burada herkes bizimle ilgileniyor, herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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