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Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mardin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası ile örgüte yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

  • AA
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütü propagandası ile örgüte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, örgütsel dokümanlar, ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, tabanca ve tüfeklere ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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