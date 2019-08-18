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Mardin'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Artuklu, Nusaybin, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde eş zamanlı operasyonda, A.Ç, S.A, M.E.B, S.B, N.S, A.S, M.S.S, A.D, M.A. ve M.E.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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