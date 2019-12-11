Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan G A.E, D.E, S.K, V.P, N.A, D.İ, H.A.G, A.A, A.S, M.Ü.B ve E.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.