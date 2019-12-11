Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.
- AA
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan G A.E, D.E, S.K, V.P, N.A, D.İ, H.A.G, A.A, A.S, M.Ü.B ve E.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.