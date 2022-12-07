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Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalıkların arasına gizlenmiş 4 depoda yaklaşık 10 kilogram patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 11:54 - Güncelleme:
Mardin'de terör operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yürütülen arazi arama çalışmasında kayalıkların arasına gizlenmiş 4 malzeme deposu tespit etti.

Depolarda, yaklaşık 10 kilogram patlayıcı madde, plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış 5 elektrikli fünye, roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, roket motoru, 18 elektrikli ve mekanik fünye, 5 el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, basma düzeneği, tabanca şarjörü, tablet, lazermetre, 12 uzaktan kumanda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ve elektrik kablosu ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

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