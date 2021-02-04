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  • Mardin'de terör örgütü PKK'nın döşediği mayınlar bir bir imha ediliyor
Güncel

Mardin'de terör örgütü PKK'nın döşediği mayınlar bir bir imha ediliyor

Mardin'de Eren -5 Operasyonu kapsamında düzenlene operasyonda teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve toprağa gömülü olarak tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:52
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kerboran kırsalında sürdürülen Eren-5 Operasyonu kapsamında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Çoban Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 7 depo ve sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca toprağa gömülü olarak tuzaklanmış 1,5 kilo plastik patlayıcı, kablo ve elektrikli fünye tespit edildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar ve tuzaklanmış EYP imha edildi.

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