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Güncel

Mardin'de terör örgütü PKK'nın inlerine girildi

Mardin'in Ömerli ve Dargeçit ilçeleri kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen, teröristlerin kullandığı 14 depo kullanılamaz getirildi.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 11:23 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:23
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Ömerli ve Dargeçit kırsalında, teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesi için Eren-5 Operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu" gerçekleştirdi.

Operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 14 ayrı noktada depo tespit edildi.

Depolarda yapılan aramada, 1000 gram plastik patlayıcı, 50 elektrikli fünye, 26 ateşleme düzeneği, iki araç telsizi, mühimmat, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bulunan delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve depolar kullanılamaz hale getirildi.

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