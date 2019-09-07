Valilik açıkladı: Operasyon başlatıldı

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince bugün saat 14.00 itibarıyla Nusaybin ilçesinin kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş Mahalleleri ve Ömerli ilçesinin kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği kaydedildi.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Eskişehir'de konuşuyor

Başkan Erdoğan Eskişehir'de konuşuyor

İstiklal Caddesi'nde dehşet: 1 kişi hayatını kaybetti

İstiklal Caddesi'nde dehşet: 1 kişi hayatını kaybetti

Valilik açıkladı: Operasyon başlatıldı

Valilik açıkladı: Operasyon başlatıldı

Herkesin gözü önünde plajda aradı! Savunması şaşırttı

Herkesin gözü önünde plajda aradı! Savunması şaşırttı

Başkan Erdoğan o ilçeye müjde: Bakanıma talimatı verdim

Başkan Erdoğan o ilçeye müjde: Bakanıma talimatı verdim

'Mehmetçik'in isim babasına büyük saygısızlık

'Mehmetçik'in isim babasına büyük saygısızlık

Dikkat! Fazla ödeme yapmayın

Dikkat! Fazla ödeme yapmayın

Bakan Soylu 'girilmez' denilen bölgede konuştu: Tamamı tasfiye edilecek

Bakan Soylu 'girilmez' denilen bölgede konuştu: Tamamı tasfiye edilecek
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA