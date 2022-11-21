Mardin'de teröristlere broşürlü ikna

Mardin kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla sürdürülen ikna çalışmaları, teröristlerde örgütten kaçma bilincini oluşturmak ve kaçma güdüsü ile ilgili zihninde tetikleyici etki oluşturmak amacıyla broşür hazırlandı. "Annene sağlığında sahip çıkacak kadar cesaretin olsun. Yitip gidenin geri dönüşü olmuyor" yazılı broşür güvenlik güçleri tarafından Türkçe ve Kürtçe notlarla hazırlanıp kırsalda arazilere bırakılarak örgüt mensuplarına teslim olmaları çağrısı yapıldı. Çağrıda, ailenin ve yaşamanın önemi ön plana çıkarıldı.