İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8661
  • EURO
    7,7882
  • ALTIN
    400.182
  • BIST100
    118971
Güncel

Mardin'de teröristlerin hain tuzağı önlendi

Mardin'in Savur ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain tuzağı önlendi. Teröristlerce yola tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 11:00 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:00
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin Mardin-Savur kara yoluna patlayıcı tuzakladığını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

Bölgede yapılan incelemede 2 piknik tüpüne tuzaklanmış amonyum nitrat ve fuel-oil ile güçlendirilmiş 20 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 kilogram çivi, 4 pil düzeneği ve kablo ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından fünye ile kontrollü şekilde imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.