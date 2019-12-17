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Mardin'de Turuncu Liste'de aranan Servet Demir isimli terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

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Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir."
 

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