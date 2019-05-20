Mardin'de üzerine televizyon düşen çocuk öldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Büyükkardeş Mahallesi'nde evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek Küçük ağır yaralandı.
Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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