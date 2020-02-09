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Mardin'de yangın: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

IHA09.02.2020  09:59 - Güncelleme: 09.02.2020  09:59

Olay, Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tur’a ait 2 katlı evde oturan oğlu Yunus Tur’un bulunduğu evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin’in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur’un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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