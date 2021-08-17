Mardin'de yoğun bakımlarında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı, aşı çağrısı yapıldı

AA 17 Ağustos 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 17:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Son zamanlarda aşı oranlarımızda bir artış olsa da istediğimiz seviyede değiliz. Hala kırmızı renkteyiz." dedi.

Kente en yakışan rengin "mavi" olduğunu ifade eden Yavuz, vatandaşların ilçe sağlık müdürlüklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde ve kurulan stantlarda rahatlıkla aşıya ulaşabileceğine işaret etti.

"Aşı hakkı gelen vatandaşlarımıza aşı olma çağrısında bulunuyorum." diyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanelerimizde giderek yük artıyor, hem servislerde hem yoğun bakımlarda ciddi bir yoğunluk var. Hedef nüfusumuzun yüzde 50'sine yakınını aşıladık ama en az yüzde 75'ini aşılamamız gerekiyor. Mardin'de gerek kamu gerek özel hastanelerimizde Kovid-19 için ayırdığımız yatakların yoğun bakımlarında doluluk oranı maalesef yüzde 90. Servislerimizin de yüzde 78'i dolu. Hastanelerimizde yatan ve il genelinde aktif vakaların yüzde 90'dan fazlası aşısız. Aşı gerçekten koruyor ve sizlerin hastaneye gelmesini özellikle de yoğun bakıma yatmasını engelliyor."

Mobil aşı ekiplerinin sürekli sahada bilgilendirme yaptığını aktaran Yavuz, "İl Sağlık Müdürlüklerinde kurduğumuz aşı ikna ekipleri, aşı sırası gelen aşı olmayan vatandaşlarımızı arayarak Kürtçe, Türkçe, Arapça aşının önemini vurguluyorlar ve bu ikna sonunda aradığımız vatandaşlarımızın yüzde 80'den fazlasını aşıladık. Mardinliler en kısa sürede kentin mavi renge dönüşmesini sağlayacaklar." şeklinde konuştu.