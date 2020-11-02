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  • Mardin'de zehir tacirlerine geçit yok: 4 ayda 426 kilo eroin yakalandı
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Mardin'de zehir tacirlerine geçit yok: 4 ayda 426 kilo eroin yakalandı

Güvenlik güçleri, Mardin'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ekiplerince son 4 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 426 kilo 925 gram eroin ele geçirilerek, 422 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DHA02 Kasım 2020 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:42
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İl Emniyet Müdürlüğü'nce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ve ekim ayları arasında kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı. 37'si uyuşturucu ticareti, 343'ü ise uyuşturucu kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 422 kişi hakkında yasal işleminin yapıldığı 4 ayda, 426 kilo 495 gram eroin, 8 kilo 752 gram metamfetamin, 16 kilo 574 gram esrar, 151 sentetik ecza, 8 captagon, 13 gram kokain maddesi, 194 uyuşturucu hap, 2.82 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

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