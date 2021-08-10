DHA 10 Ağustos 2021 Salı 13:01 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 13:02

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Suriye'de PKK/YPG kamplarında bomba eğitimi aldığı, terör örgütü adına ses getirici eylem yapmak üzerine Türkiye'ye gönderildiği değerlendirilen Ali Burhan (28) isimli Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı teröristin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Bazı kişilerin teröriste yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilirken, polisin Mardin ve ilçelerinde terör örgütü ile bağlantısı olan kişileri yakalamak için nokta operasyonları sürüyor. Teröristin üzerindeki 2,5 kilogram patlayıcının C-4'le güçlendirilmiş el yapımı bomba olduğu belirtildi.

'HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM, HEPİNİZİ KATLEDECEĞİM'

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin şüphe üzerine durdurmak isterken üzerindeki bombayı patlatmaya çalışınca etkisiz hale getirdiği Suriye uyruklu teröristin olay sırasında, "Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi katleteceğim" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Nusaybin'de polis ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada dün saat 11.30 sıralarında Zeynel Abidin Mahallesi Ziyapaşa Sokak üzerinde şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı. Polisler havaya ateş edince duran kişi, güvenlik güçlerine doğru yürüyerek, "Hepinizi öldüreceğim, hepinizi katleteceğim"diye bağırdı. Polislerin silahla vurarak etkisiz hale getirdiği kişinin üzerinde C-4'le güçlendirilmiş 2,5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Suriye Kamışlı nüfusuna kayıtlı PKK/YPG'li terörist Ali Burhan (28) olduğu belirlenen canlı bombanın, üzerinde yapılan aramalarda, bir adet içi boş sim kart, bir adet tuşlu telefon, bir adet android telefon, 865 TL 50 kuruş ele geçirildi. Teröristin Nusaybin'de devlet kurumlarına eylem hazırlığı yaptığının değerlendirildiği belirtildi.