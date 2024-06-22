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  • Mardin'deki faciada hayatını kaybeden 8 kişi toprağa verildi
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Mardin'deki faciada hayatını kaybeden 8 kişi toprağa verildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaş gözyaşları ve yakılan ağıtlar eşliğinde toprağa verildi.

IHA22 Haziran 2024 Cumartesi 07:03 - Güncelleme:
Mardin'deki faciada hayatını kaybeden 8 kişi toprağa verildi
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Mardin'in Mazıdağı ve Diyarbakır'ın Çınar ilçe kırsalında dün gece çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar defnediliyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Sabah Resul Yılmaz ve Şeyhmus Demir isimli vatandaşlar toprağa verilirken, akşam saatlerinde ise Mezher Demir, Sinan Deviren, Azat Yılmaz, Remzi Yılmaz, Hasan Demir ve Saliha Demir kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yücebağ köyünde defnedildi.

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