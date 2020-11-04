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  • Mardin'deki operasyonda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
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Mardin'deki operasyonda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, yakalanan PKK'lı bir terörist 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 09:41 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 09:41
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında daha önce yakalanan terörist ifadelerinde ismi geçen ve teşhis edilen S.Z, Kızıltepe ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan S.Z'nin 2014 yılında örgüte katıldığı ve eğitim gördüğü tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan S.Z, "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

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