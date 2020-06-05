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  • Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA05 Haziran 2020 Cuma 09:10 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 09:30
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda teröristlerle birlikte, 2 M-16 piyade tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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