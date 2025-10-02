İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşan tüm gemilerine el koyduğu ve aktivistlerinin tamamını gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu'na bağlı bir gemi, Gazze Şeridi'ne doğru seyrine devam ediyor. Küresel Sumud Filosu, Marinette adlı geminin hala güçlü bir şekilde seyir halinde olduğunu belirtti. Mısır'ın Port Said kenti açıklarında olan Marinette, İsrail'İn müdahale ettiği riskli bölgeye girdi.

Marinette gemisinde yer alan Türk aktivist Ömer Faruk Narlı 24 TV'ye bağlanarak canlı yayında önemli mesajlar paylaştı.

Narlı, "80 mil mesafedeyiz. Gazze'de şu anda dünkü müdahalenin yapıldığı noktadayız, oradan geçiyoruz. Herhangi bir deniz aracı şu anda etrafımızda görmedik. Bizi engelleyemiyorlar. Başka bir rota takip ettik. Girit'ten bu yana dolayısıyla bizi pas geçti terörist İsrail askerleri; ama şu anda açık hedefiz. İsrail Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında yaptığı açıklamanın son satırında bizi kastediyor" dedi.