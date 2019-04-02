Markar Esayan’dan, dünya basınının algı operasyona ilişkin dikkat çeken açıklama

Dünya basını Türkiye’de gerçekleşen 31 Mart yerel seçimlerini gündemden düşürmüyor. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın yüzde 52’lik başarısına gölge düşürerek algı operasyonları yapmaya devam eden dünya basını, 31 Mart yerel seçimlerini gündemlerinden eksik etmiyor.

Akşam gazetesi yazarı Markar Esayan, star.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayarak, belediye imkânlarını terör örgütü PKK’ya aktardığı birçok yeri rekor oylarla kaybeden HDP’nin “kazandığı belediyeler” üzerinden okuyucularına haber veren dünya basınının bu tutumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“ALGI OPERASYONLARINA ŞAŞIRMAMAK LAZIM, ÇÜNKÜ…”

Terör örgütleri PKK ve FETÖ’nün Avrupa’da kollandığını belirten Markar Esayan, “Yapılan algı operasyonlarına şaşırmamak lazım. Çünkü ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ mantığıyla, yükselen Türkiye’nin önünü kesecek güçleri destekliyorlar. PKK ve FETÖ’yü desteklerken herhangi bir gizliğe ihtiyaç duymuyorlar. Bu yüzden seçim sonuçlarını kendi istedikleri gibi okuyacaklar. Bu açıdan şaşırtıcı değil ama somut gerçeği de kimse değiştiremez.” şeklinde konuştu.

“AVRUPA BASINI HDP’NİN FAVORİ GÖRDÜĞÜ İLLERİ KAYBETMESİNİ GÖRMÜYORSA NEYİ GÖRECEK?”

Yerel seçimlerde farklı tabloların ortaya çıkabildiğinden bahseden Esayan, “AK Parti Türkiye’nin en başarılı partisi durumundadır. Sonuçlar henüz kesinleşmiş değil, özellikle İstanbul ve Ankara noktasında şu anda ortaya çıkan tabloda dâhi önemli veriler var. Avrupa basını HDP’nin favori gördüğü illeri kaybetmesini görmüyorsa, neyi görecek? Bunlar çok önemli veriler.” ifadelerini kullandı.

“KÜRT VATANDAŞIMIZIN HDP’Yİ REDDETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

31 Mart yerel seçimlerinde terör örgütü PKK güdümündeki HDP’nin Kürtler tarafından reddedildiğini vurgulayan Esayan, “Bu seçimdeki en önemli veri, Kürt vatandaşlarımızın, doğrudan PKK ve HDP ile muhatap olan doğudaki Kürt vatandaşlarımızın terörü, ayrımcılığı ve HDP’yi tamamen reddettiğini görüyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.