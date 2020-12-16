İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8079
  • EURO
    9,5066
  • ALTIN
    466.316
  • BIST100
    1406.05
Güncel

Markete silahlı soygun... Saniye saniye kaydedildi

İstanbul Avcılar'da bir markete gelen şapkalı, yüzü maskeli soyguncu kasiyer ve çalışanı elindeki tabanca ile etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçtı. Soygun güvenlik kamerasına yansıdı. Soyguncunun aldığı para miktarı açıklanmadı.

DHA16 Aralık 2020 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 09:29
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Üzerinde kapüşonlu mont ve başında şapka, yüzünde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz soyguncu bir süre market içerisinde dolaştıktan sonra içeride görevliler dışında kimse kalmadığını görünce kapıya yöneldi. Kapıdaki görevliden iç tarafa geçmesini isteyen soyguncu daha sonra kasiyerin yanına geçerek kasadaki bütün paraların verilmesini istedi.

Kadın kasiyer paraları tezgahın üzerine bırakırken ellerini havaya kaldırdı. Tek eliyle paraları montunun ceplerine dolduran soyguncu yere düşen bir miktar parayı da eğilerek aldı. Konuşmasından yabancı biri olabileceği değerlendirilen silahlı soyguncu daha sonra hızla yaya olarak uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaparken güvenlik kameraları kayıtlarını da incelemeye ve soruşturmaya başladı. Soyguncunun aldığı para miktarı açıklanmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.